Трамп хочет пригласить Путина на следующую встречу G7

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении пригласить главу Российской Федерации Владимира Путина на следующую встречу G7. Пресс-конференцию во Франции, где были произнесены слова американского лидера, транслировал телеканал Fox News.

Трамп считает, что Путину будет психологически трудно принять приглашение, по этой причине он не уверен, приедет ли Путин на следующий саммит. Кроме того, президент США считает, что если бы Россию пригласили вернуться в G8, она бы это сделала.