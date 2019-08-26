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 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
18:34   26 Августа 2019
Весь мир

Трамп хочет пригласить Путина на следующую встречу G7

Трамп хочет пригласить Путина на следующую встречу G7

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении пригласить главу Российской Федерации Владимира Путина на следующую встречу G7. Пресс-конференцию во Франции, где были произнесены слова американского лидера, транслировал телеканал Fox News.

Трамп считает, что Путину будет психологически трудно принять приглашение, по этой причине он не уверен, приедет ли Путин на следующий саммит. Кроме того, президент США считает, что если бы Россию пригласили вернуться в G8, она бы это сделала.

«Это было бы хорошо для мира и для самой России», – сказал он.

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Автор: Олег Королев

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