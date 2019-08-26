Эксперт назвал ирано-израильский конфликт ситуацией между катастрофой и апокалипсисом

Специальный корреспондент ФАН обсудил с известным востоковедом Евгением Сатановским обострение ситуации вокруг Ирана.

Журналист спросил у эксперта, в чем заключается причина ирано-израильского конфликта и почему персы и евреи никак не могут найти общий язык. Сатановский ответил, что выйти из сложившегося кризиса сможет только новое поколение.

На сегодняшний день, исходя из объективных идеологических причин, сделать со сложившейся обстановкой ничего нельзя - в Иране есть претензия к самому факту существования государства Израиль, отметил востоковед.

Эксперт также сравнил Иран с сирийскими боевиками.

Он также прокомментировал обустройство Ираном ракетных плацдармов поближе к Израилю - в южном Ливане, Газе, назвав такую стратегию гениальной, но несколько безумной. Иран показал, как можно создать Израилю максимум проблем с минимумом рисков для себя.

Иран собственноручно превратил Израиль в главную опорную силу салафитов Персидского залива. Именно поэтому происходят всякие безобразия наподобие того, когда израильтяне лечили у себя боевиков из различных сирийских группировок.

Резюмируя вышесказанное, журналист спросил у эксперта, чем может закончиться ирано-израильская бойня, учитывая что у Тегерана есть плацдармы. На это Сатановский ответил, что ожидает ядерной войны, причем первой ударит именно Израиль. Политика Тегерана может довести до удара по иранским ядерным объектам.

«Понимаете, если вы будете постоянно говорить своему соседу, что вы его пристрелите, сосед вам в конце концов поверит. Тем более, если вы при этом будете нести домой ружье и патроны», - отметил востоковед.

В данном случае ситуация между катастрофой и апокалипсисом, и в Израиле будут защищать себя любой ценой, резюмировал он.