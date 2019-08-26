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Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

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 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

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18:15   26 Августа 2019
Россия

Путин наградил Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Путин наградил Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Российский лидер Владимир Путин наградил статс-секретаря, замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ появился на портале правовой информации в понедельник, 26 августа. 

Карасину 23 августа исполнилось 70 лет. Он работает в аппарате министерства иностранных дел с 1972 года, на посту статс-секретаря, заместителя главы МИД — с 2005 года. Сейчас дипломат курирует вопросы двусторонних отношений со странами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, отвечает за взаимодействие с Госдумой и Совфедом, а также общественными организациями.

Этим же указом глава государства наградил орденом Дружбы посла РФ в Канаде Александра Дарчиева и присвоил почетное звание заслуженного работника диплужбы  послу РФ в Словакии Алексею Федотову.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #карасин #мид рф

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