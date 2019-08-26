Путин наградил Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Российский лидер Владимир Путин наградил статс-секретаря, замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ появился на портале правовой информации в понедельник, 26 августа.

Карасину 23 августа исполнилось 70 лет. Он работает в аппарате министерства иностранных дел с 1972 года, на посту статс-секретаря, заместителя главы МИД — с 2005 года. Сейчас дипломат курирует вопросы двусторонних отношений со странами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, отвечает за взаимодействие с Госдумой и Совфедом, а также общественными организациями.

Этим же указом глава государства наградил орденом Дружбы посла РФ в Канаде Александра Дарчиева и присвоил почетное звание заслуженного работника диплужбы послу РФ в Словакии Алексею Федотову.