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 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

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Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

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 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
18:31   26 Августа 2019
Россия

Трамп заявил, что Вашингтон не устраивает реформа ВТО

Трамп заявил, что Вашингтон не устраивает реформа ВТО

Руководство США не удовлетворено обсуждаемыми предложениями по реформе Всемирной торговой организации, заявил после саммита G7 в Биаррице президент Штатов Дональд Трамп.

Ранее на юго-западе Франции прошла встреча стран-участниц «Большой семерки», на которой присутствовал и американский глава. Он не принял озвученные на саммите предложения коллег по реогранизации ВТО.

«Нет, я не удовлетворен», — заявил Трамп на пресс-конференции.

Трамп заявил, что Вашингтон не устраивает реформа ВТО

Существование ВТО окажется под большим вопросом, если из организации выйдут США, заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что решение о членстве Вашингтона в ВТО — суверенные дела Штатов, но подчеркнул, что выход «крупнейшей экономики Земного шара» повлияет на системообразующую всемирную экономическую организацию.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия, Китай и Индия могут вместе выступить за реформу Международного валютного фонда, а также сохранить универсальную роль и авторитет ВТО как фундаментальной торговой структуры в мире. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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