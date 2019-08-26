Трамп заявил, что Вашингтон не устраивает реформа ВТО

Руководство США не удовлетворено обсуждаемыми предложениями по реформе Всемирной торговой организации, заявил после саммита G7 в Биаррице президент Штатов Дональд Трамп.

Ранее на юго-западе Франции прошла встреча стран-участниц «Большой семерки», на которой присутствовал и американский глава. Он не принял озвученные на саммите предложения коллег по реогранизации ВТО.

«Нет, я не удовлетворен», — заявил Трамп на пресс-конференции.

Существование ВТО окажется под большим вопросом, если из организации выйдут США, заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что решение о членстве Вашингтона в ВТО — суверенные дела Штатов, но подчеркнул, что выход «крупнейшей экономики Земного шара» повлияет на системообразующую всемирную экономическую организацию.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия, Китай и Индия могут вместе выступить за реформу Международного валютного фонда, а также сохранить универсальную роль и авторитет ВТО как фундаментальной торговой структуры в мире.