Участники фестиваля «Таврида - АРТ» получили гранты на сумму 87 миллионов рублей

На фестивале «Таврида – АРТ» в понедельник подвели итоги грантового конкурса. Победителями стали 130 человек, на их творческие проекты выделили 86 937 000 рублей.

Поучаствовать в конкурсе имели возможность 4000 жителей арт-кварталов фестиваля. Все участники при необходимости могли получать комментарии экспертов и помощь в доработке своих идей

Фестиваль проработал в Крыму с 20 по 26 августа.

Руководитель проекта «Таврида», глава Центра развития культурных инициатив Сергей Першин назвал прошедшее мероприятия настоящей площадкой возможностей для молодых деятелей искусства. Он также отметил, что выделенная для победителей материальная поддержка будет преобразована в развитие культуры руками самих молодых творцов.