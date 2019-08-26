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17:50   26 Августа 2019
Россия

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост

Гендиректор компании «Российские космические системы» Андрей Тюлин ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» в понедельник, 26 августа.

«У него закончился пятилетний контракт»,— отметили  в госкорпорации.

Российские космические системы — головная компания по производству микроэлектроники для российских спутников. Тюлина назначали на пост главы РКС в августе 2014 года.

За это время предприятие предложило заменить на отечественную электронику ранее закупавшиеся элементы, инициировало проект многоспутниковой группировки «Эфир» , а также выступило с инициативой оцифровать всю поверхность планеты.

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Автор: Арсений Аскольский
#российские космические системы

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