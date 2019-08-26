Российско-ангольский комитет по ВТС соберется до конца года

Россия будет развивать военно-техническое сотрудничество с Анголой, комитет по этому вопросу встретится в очередной раз до конца 2019 года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник министр иностранных дел провел встречу с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту: обсуждались взаимовыгодные инвестиционные проекты и военно-техническое сотрудничество.

«Продолжается подготовка к реализации ряда взаимовыгодных проектов в области промышленности, добычи полезных ископаемых, особенно в сфере алмазодобычи, а также в области энергетики, рыболовства, транспорта, агропромышленного комплекса, космической связи, также в финансово-кредитной сфере и в сфере военно-технического сотрудничества», — заявил Лавров на совместной с Аугушту пресс-конференции по итогам переговоров.

Очередное заседание комитета по ВТС Анголы и России состоится во второй половине 2019 года. Лавров заявил, что российские компании проявляют все больше интереса к перспективному ангольскому рынку. Российско-ангольский деловой совет, сформированный в марте, станет подспорьем для продолжения диалога двух стран.

Ранее 26 августа глава Анголы Жоау Лоуренсу передал президенту РФ Владимиру Путину письмо через министров Аугушту и Лаврова. Аугушту отметил теплый прием в Москве и заявил, что чувствует себя в России так, будто приезжает домой.