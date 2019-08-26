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17:23   26 Августа 2019
Весь мир

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

Французский лидер Эмманюэль Макрон отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсанару, который в соцсети высмеял внешность его жены. Макрон пожелал жителям южноамериканской страны такого президента, который будет вести себя на высоте своих обязанностей.

Такое заявление президент Франции сделал на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии в понедельник. 26 августа. Французский лидер расценил эти заявления в адрес первой леди как «крайне невежливые». "

«Надеюсь, у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей», — подчеркнул Макрон.

Накануне один из подписчиков Болсонару в Facebook оставил на его официальной странице комментарий о внешности супруги президента Франции. Пользователь разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару», — было написано под фото. На что от имени президента последовал комментарий: «Не унижай парня, лол».

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Автор: Арсений Аскольский
#франция #макрон #болсонару

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