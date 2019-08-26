Сурайкин поддержал идею Милонова вернуть школьную форму, но без картузов

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин поддержал идею депутата Госдумы Виталия Милонова вернуть школы единую форму, назвав унификацию в одежде «хорошей советской практикой».

«Подход к вопросу образования должен быть общегосударственный. <…> Человек с детства должен привыкать к тому, что есть специализация, есть общественный порядок, есть общество со своими правилами. Все поколения и народы нашей страны благодарны за то время, когда они ходили в советскую школу. Мы выступаем за возвращение школьной формы в лучших советских традициях», — считает Сурайкин в комментарии «Политике Сегодня».

Милонов, впрочем, предложил немного отойти от советских традиций и одеть детей в форму с учетом культурных особенностей каждого региона, следует из обращения депутата, которое цитируют РИА Новости. Расходы на пошив новой «региональной» формы, по задумке парламентария, оплатит местный бюджет. Так, в Петербурге для мальчиков можно было бы предусмотреть картузы и френчи, а для девочек — передники и платья, полагает представитель партии конституционного большинства в Госдуме. Единая форма позволит повысить успеваемость и избавит детей от стремлению к «визуальному соревнованию», уверен Виталий Милонов.