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17:38   26 Августа 2019
Россия

Сурайкин поддержал идею Милонова вернуть школьную форму, но без картузов

Сурайкин поддержал идею Милонова вернуть школьную форму, но без картузов

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин поддержал идею депутата Госдумы Виталия Милонова вернуть школы единую форму, назвав унификацию в одежде «хорошей советской практикой».

«Подход к вопросу образования должен быть общегосударственный. <…> Человек с детства должен привыкать к тому, что есть специализация, есть общественный порядок, есть общество со своими правилами. Все поколения и народы нашей страны благодарны за то время, когда они ходили в советскую школу. Мы выступаем за возвращение школьной формы в лучших советских традициях», — считает Сурайкин в комментарии «Политике Сегодня».

Милонов, впрочем, предложил немного отойти от советских традиций и одеть детей в форму с учетом культурных особенностей каждого региона, следует из обращения депутата, которое цитируют РИА Новости. Расходы на пошив новой «региональной» формы, по задумке парламентария, оплатит местный бюджет. Так, в Петербурге для мальчиков можно было бы предусмотреть картузы и френчи, а для девочек —  передники и платья, полагает представитель партии конституционного большинства в Госдуме. Единая форма позволит повысить успеваемость и избавит детей от стремлению к «визуальному соревнованию», уверен Виталий Милонов.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #школа #коммунисты россии #сурайкин

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