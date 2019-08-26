Касамара отказалась от дебатов с Соболь из-за разных «весовых категорий»

Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара отказалась от дебатов с экс-кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь.

Ранее сообщалось, что Соболь обратилась к Касамаре через соцсети с присущим ей пафосом и вызвала на дебаты. Юристка ФБК решила задать вопросы о происходящей ситуации в Москве именно проректору, а не столичной мэрии, пишет Nation news. Предполагалось, что дебаты пройдут в эфире «Эха Москвы».

Однако дебаты не состоятся - Касамара отказалась, объяснив свою позицию тем, что такой диалог предполагают равенство участников, а у них с Соболь разный статус. Действительно, Касамара является проректором Высшей школы экономики, а Соболь — бывший кандидат в МГД, которого не допустили до выборов из-за фальшивых подписей в подписных листах. Напомним, что среди сданных на проверку автографов почерковеды нашли подписи "мертвых душ", а полициянашла в центер Москвы цех по рисовке подписей избирателей.