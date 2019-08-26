Трамп обсудил с Моди ситуацию вокруг спорного региона Кашмир на полях G7

Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Биаррице обсудил с премьером Индии Нарендрой Моди торговые вопросы, а также ситуацию вокруг спорного региона Кашмир. Об этом сообщили в понедельник, 26 августа, в Белом доме.

Лидеры обсудили возможность расширения стратегического партнерства и серьезного увеличения торговли между Штатами и Индией. Кроме того, Трамп напомнил мнение Вашингтона о необходимости диалога между Индией и Пакистаном для снижения напряженности. Также американский политик признал роль Индии как крайне важного партнера в Афганистане.

Напомним, Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Государства уже трижды воевали из-за спорного региона. Сейчас и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием.