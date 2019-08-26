Россияне на надувной лодке пересекли финскую границу

Двое россиян сплавлялись по озеру Кангасъярви на надувной лодке и нелегально пересекли границу с Финляндией. Нарушителей засекли финские пограничники, но до их прибытия россияне смогли вернуться. Об этом пишет «Комсомольская правда» в понедельник, 26 августа.

Отмечается, что рыбаки углубились на территорию Финляндии на 38 метров. Заметив это, они вернулись обратно. Сейчас сотрудники погранслужбы региона Северная Карелия выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, с 1 сентября 2020 года россиянам будет сложнее пересечь финскую границу. Кроме визы и загранпаспорта гражданам придется подавать еще ряд документов, подтверждающих платежеспособность. Такие изменения в политике Финляндии вызваны решением Евросоюза.