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16:57   26 Августа 2019
Россия

Россияне на надувной лодке пересекли финскую границу

Россияне на надувной лодке пересекли финскую границу

Двое россиян сплавлялись по озеру Кангасъярви на надувной лодке и нелегально пересекли границу с Финляндией. Нарушителей засекли финские пограничники, но до их прибытия россияне смогли вернуться. Об этом пишет «Комсомольская правда» в понедельник, 26 августа. 

Отмечается, что рыбаки углубились на территорию Финляндии на 38 метров. Заметив это, они вернулись обратно. Сейчас сотрудники погранслужбы региона Северная Карелия выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, с 1 сентября 2020 года россиянам будет сложнее пересечь финскую границу.  Кроме визы и загранпаспорта гражданам придется подавать еще ряд документов, подтверждающих платежеспособность. Такие изменения в политике Финляндии вызваны решением Евросоюза.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#финляндия #граница

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