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16:56   26 Августа 2019
Россия

Новейший круизный лайнер «Мустай Карим» готовят к спуску на воду в сентябре

Новейший круизный лайнер «Мустай Карим» готовят к спуску на воду в сентябре

Новейший российский круизный лайнер «Мустай Карим» спустят на воду в сентябре текущего года, рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Точная дата будет анонсирована чуть позже, уточнил он.

Как сообщалось в июле, строительство лайнера движется в соответствии с графиком - на тот момент судно было готово на 70 процентов. Завершение строительства на нижегородской верфи и передача заказчику PV300 намечена на февраль 2020 года.

Закладка киля пассажирского судна произошла на заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) весной 2017 года.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #корабль #общество #оск

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