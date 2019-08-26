Новейший круизный лайнер «Мустай Карим» готовят к спуску на воду в сентябре

Новейший российский круизный лайнер «Мустай Карим» спустят на воду в сентябре текущего года, рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Точная дата будет анонсирована чуть позже, уточнил он.

Как сообщалось в июле, строительство лайнера движется в соответствии с графиком - на тот момент судно было готово на 70 процентов. Завершение строительства на нижегородской верфи и передача заказчику PV300 намечена на февраль 2020 года.

Закладка киля пассажирского судна произошла на заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) весной 2017 года.