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16:50   26 Августа 2019
Россия

Российский плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» вышел в Баренцево море

Российский плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» вышел в Баренцево море

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отбуксирован ледоколом и двумя морскими буксирами в Баренцево море и направляется на Чукотку.

Первый в мире промышленный энергоблок торжественно отправили из Мурманска на Чукотку в пятницу. Энергоблок стартовал с мурманской базы «Атомфлота» и преодолел больше 50 километров по Кольскому заливу.

«Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», ведомый ледоколом «Диксон» ФГУП «Росморпорт» и двумя морскими буксирами к постоянному месту работы на Чукотку, вышел в Баренцево море», — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Российский плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» вышел в Баренцево море

Энергоблок в сопровождении ледокола и буксиров прошел Териберский маяк и направляется на северо-восток к острову Кильдин. Погода во время движения судов остается благоприятной, при таких условиях за сутки планируется проходить около 150 миль. Транспортировка сооружения в 22 тысячи тонн проходит по Северному морскому пути.

«Академик Ломоносов» относится к новому классу энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. В мае 2018 года энергетический блок отправляли в Мурманск.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #ледокол #академик ломоносов

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