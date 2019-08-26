Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как «умное голосование» Навального стало глупым в 45-м округе Москвы

Как «умное голосование» Навального стало глупым в 45-м округе Москвы

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

 Трамп обсудил с Моди ситуацию вокруг спорного региона Кашмир на полях G7

Трамп обсудил с Моди ситуацию вокруг спорного региона Кашмир на полях G7
Как «умное голосование» Навального стало глупым в 45-м округе Москвы

Как «умное голосование» Навального стало глупым в 45-м округе Москвы

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

 Трамп обсудил с Моди ситуацию вокруг спорного региона Кашмир на полях G7

Трамп обсудил с Моди ситуацию вокруг спорного региона Кашмир на полях G7
16:37   26 Августа 2019
Весь мир

Журналисты ФАН получили аккредитацию для работы в Ливии

Журналисты ФАН получили аккредитацию для работы в Ливии

Журналисты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов получили аккредитацию Главного управления связи и информации Ливии на осуществление журналистской деятельности в стране. 

Корреспонденты ФАН встретились с главой пресс-службы ливийского МИД Абделем Фаттахом Мхани в понедельник, 26 августа.Представитель ведомства обещал помогать российским журналистам в освещении ситуации с задержанными в Ливии россиянами.

«Мы не думали, что все окажется настолько просто. Вся процедура аккредитации в МИД заняла не более часа. Немаловажно то, что не встретила отказа и наша просьба о сопровождающем от ливийских спецслужб, ведь для нас важно действовать строго в соответствии с местными законами» — рассказали журналисты после оформления всех документов.

Журналисты ФАН получили аккредитацию для работы в Ливии

Цель командировки — информирование российской общественности о ситуации в Ливии. Журналисты ФАН находятся на территории страны, подконтрольной властям Триполи, официально, по разрешению МИД РФ и МИД Ливии.

Напомним, в мае 2019 года Правительство национального согласия (ПНС) задержало двоих социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Они изучали культурную, гуманитарную и политическую ситуацию в стране.

Социологи, в частности, встречались с местными старейшинами и фокус-группой, а также взяли интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ливия #журналисты #фан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...