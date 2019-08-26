Журналисты ФАН получили аккредитацию для работы в Ливии

Журналисты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов получили аккредитацию Главного управления связи и информации Ливии на осуществление журналистской деятельности в стране.

Корреспонденты ФАН встретились с главой пресс-службы ливийского МИД Абделем Фаттахом Мхани в понедельник, 26 августа.Представитель ведомства обещал помогать российским журналистам в освещении ситуации с задержанными в Ливии россиянами.

«Мы не думали, что все окажется настолько просто. Вся процедура аккредитации в МИД заняла не более часа. Немаловажно то, что не встретила отказа и наша просьба о сопровождающем от ливийских спецслужб, ведь для нас важно действовать строго в соответствии с местными законами» — рассказали журналисты после оформления всех документов.

Цель командировки — информирование российской общественности о ситуации в Ливии. Журналисты ФАН находятся на территории страны, подконтрольной властям Триполи, официально, по разрешению МИД РФ и МИД Ливии.

Напомним, в мае 2019 года Правительство национального согласия (ПНС) задержало двоих социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Они изучали культурную, гуманитарную и политическую ситуацию в стране.

Социологи, в частности, встречались с местными старейшинами и фокус-группой, а также взяли интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи.