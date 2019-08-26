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16:41   26 Августа 2019
Россия

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии

Туристка из России погибла при восхождении на знаменитую японскую гору Фудзи. Об этом пишет агентство Киодо.

Погибшей оказалась 29-летняя Анна Дубровина. По предварительным данным, на девушку упал камень или осколок горной породы, когда она поднималась на городу. От полученных травм головы и грудной клетки россиянка скончалась.

На место ЧП прибыли представители местных властей, а также сотрудники полиции. Обследовав место трагедии, они пришли к выводу, что свидетельств обрушения горных пород нет. Защитная сетка на склонах также цела.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #туризм #россияне #горы

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