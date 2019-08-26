Аэропорт Жуковский перед МАКС принял дополнительные меры для отпугивания птиц

Аэропорт Жуковский, после вылета из которого лайнер «Уральских авиалиний» аварийно сел на кукурузном поле из-за столкновения со стаей птиц, решил принять дополнительные меры по улучшению работы орнитологической службы. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Дополнительные меры по повышению орнитологической безопасности внедряются в аэроузле совместно с оператором взлетно-посадочной полосы Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова.

Основные меры хотят успеть реализовать до 27 августа - старта работы авиасалона МАКС-2019.

Напомним, что 15 августа лайнер А321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей чаек, которые попали в двигатель и вызвали технический сбой.