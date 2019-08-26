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16:20   26 Августа 2019
Россия

Аэропорт Жуковский перед МАКС принял дополнительные меры для отпугивания птиц

Аэропорт Жуковский перед МАКС принял дополнительные меры для отпугивания птиц

Аэропорт Жуковский, после вылета из которого лайнер «Уральских авиалиний» аварийно сел на кукурузном поле из-за столкновения со стаей птиц, решил принять дополнительные меры по улучшению работы орнитологической службы. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Дополнительные меры по повышению орнитологической безопасности внедряются в аэроузле совместно с оператором взлетно-посадочной полосы Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова.

Основные меры хотят успеть реализовать до 27 августа - старта работы авиасалона МАКС-2019.

Напомним, что 15 августа лайнер А321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей чаек, которые попали в двигатель и вызвали технический сбой.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #аэропорт #подмосковье #жуковский

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