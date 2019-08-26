Видео крушения самолета ВВС Испании в море появилось в сети

Видео падения испанского военного самолета в Средиземном море появилось в сети. Кадры разместил Twitter-аккаунтеAir Plus News. На ролике видно, как самолет пикирует и разбивается о воду.

Катастрофа случалась утром 26 августа возле побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании. Крушение самолета засняли находившиеся на пляже очевидцы. По данным телеканала La Sexta со ссылкой на источники в испанском Минобороны, пилот скончался после катапультирования.

???? ???????? Crash d’un Casa C-101 Aviojet des forces aériennes espagnoles à La Manga en mer Méditerranée. pic.twitter.com/zxsoyHOkKt — air plus news (@airplusnews) 26 августа 2019 г.

Самолет C-101 относится к академии ВВС Испании. Судно выполняло учебный полет.