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16:13   26 Августа 2019
Весь мир

Видео крушения самолета ВВС Испании в море появилось в сети

Видео крушения самолета ВВС Испании в море появилось в сети

Видео падения испанского военного самолета в Средиземном море появилось в сети. Кадры разместил Twitter-аккаунтеAir Plus News. На ролике видно, как самолет пикирует и разбивается о воду.

Катастрофа случалась утром 26 августа возле побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании. Крушение самолета засняли находившиеся на пляже очевидцы. По данным телеканала La Sexta со ссылкой на источники в испанском Минобороны, пилот скончался после катапультирования.

Самолет C-101 относится к академии ВВС Испании. Судно выполняло учебный полет.

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Автор: Арсений Аскольский
#самолет #крушение #испания

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