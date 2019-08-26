Серуканов призвал жить реальной жизнью, а не слушать сектантские мантры Навального

Экс-сотрудник штаба Алексея Навального и юрист Виталий Серуканов назвал ситуацию с Данилой Беглецом уроком для других последователей блогера. Он дал интервью «Nation News».

Напомним, Беглеца обвиняют в нападении на росгвардейца во время незаконной акции «оппозиции», которая состоялась в Москве 27 июля. 26 августа в столичном Тверском суде он признал вину, тем самым став очередным «экс-навальнистом», который пересмотрел взгляды и понял ошибку.

Серуканов заметил, что Навальный попросту «кинул» своего теперь уже бывшего последователя и даже не упоминает его в агитационных материалах и анонсах. Да и его организации — так называемому ФБК — также нет дела до обвиняемого.

«Для Навального это просто пехота, это человек, который уже использован и не принесет выгоды… Это уже головная боль правозащитников. Беглец вписался в эту авантюру и не подумал о родных и семье. Теперь он столкнулся с реальной жизнью и принял решение признаться в содеянном. Это урок для всех остальных: прежде чем соглашаться на авантюры, думайте о своей жизни», — сказал собеседник.

Юрист сравнил поведение навальнистов с сектантами. Они отличаются лишь тем, что рано или поздно прозревают.

«Когда человек выпадает из сектантской мантры, он сталкивается с реальными обстоятельствами, тогда, конечно, происходит осознание реальной жизни. Хочется сказать всем, чтобы снимали розовые очки, ведь жизнь — это не то, про что рассказывает Навальный у себя в блоге», — подытожил он.

Напомним, что по итогу незаконного митинга 27 июля 13 человек получили обвинения в нарушении законодательства, в частности Беглец. Само мероприятие было организовано протеже Навального и экс-кандидатами в Мосгордуму: Любовью Соболь, Ильей Яшиным, Иваном Ждановым и другими. Юрист так называемого ФБК во время кампании по сбору подписей была уличена в подделке листов, более того, при проверке были обнаружены «мертвые души».