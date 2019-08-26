Школьников Петербурга подключат к участию в проекте «Твой бюджет»

Заседание членов правительства Петербурга прошло в понедельник, 26 августа. На нем глава комитета финансов Алексей Корабельников рассказал врио губернатора Александру Беглову о плане мероприятий, которые предполагается провести с 2019 по 2021 год.

В их числе — проект «Твой бюджет», который существует уже три года. Корабельников убежден, что голосование следует проводить на портале Госуслуг. Он также предложил к сентябрю ввести новое направление проекта, которое будет интересно школьникам Северной столицы.

По словам главы комитета, старшеклассникам предложат продемонстрировать свои способности при создании творческих студий. Беглов идею одобрил.