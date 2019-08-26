Школьников Петербурга подключат к участию в проекте «Твой бюджет»
Заседание членов правительства Петербурга прошло в понедельник, 26 августа. На нем глава комитета финансов Алексей Корабельников рассказал врио губернатора Александру Беглову о плане мероприятий, которые предполагается провести с 2019 по 2021 год.
В их числе — проект «Твой бюджет», который существует уже три года. Корабельников убежден, что голосование следует проводить на портале Госуслуг. Он также предложил к сентябрю ввести новое направление проекта, которое будет интересно школьникам Северной столицы.
По словам главы комитета, старшеклассникам предложат продемонстрировать свои способности при создании творческих студий. Беглов идею одобрил.
«Сейчас мы формируем бюджет, опираясь на мнение граждан, поэтому необходимо, чтобы как можно больше горожан было задействовано в проекте «Твой бюджет», — сказал он.