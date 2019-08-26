Как «умное голосование» Навального стало глупым в 45-м округе Москвы

Политконсультант Роман Романов проанализировал предлагаемую блогером Алексеем Навальным стратегию «Умного голосования» на примере 45-го избирательного округа Москвы и сделал вывод: стратегия работает на утилизацию протестных голосов.

Подкаст Романова опубликован в телеграм-канале «Караульный». В нем эксперт напоминает, что на прошлой неделе экс-кандидат в Мосгордуму Илья Яшин призвал сторонников поддержать на выборах коммуниста Владислава Колмагорова по программе «Умного голосования», но на следующий день Колмагоров снялся с выборов из-за судимости, которую он пытался утаить от избирателей.

Колмагоров скрыл от избиркома свою судимость, тем самым нарушив закон, поэтому если бы он не снялся сам, его бы сняли с выборов в судебном порядке, объясняет Романов. И теперь сторонники Навального и Яшина остались без «альтернативных» кандидатов в 45-м округе. Магомет Яндиев от «Справедливой России» и Евгений Турушев от ЛДПР, как считает политолог, не ведут кампаний, а зарегистрированный Мосгоризбиркомом самовыдвиженец Михаил Конев не может рассчитывать на поддержку «Умного голосования», потому что его жалобе и сняли Яшина с выборов.

Примечательно, что коммуниста Колмагорова осудили по 160 статье УК РФ — «Присвоение» или «Растрата», а Яшина не зарегистрировали не только за некачественные подписи, но и за использование административного ресурса.

«То есть перед нами жулики и воры, о которых говорят сами Навальный и Яшин», — объясняет Романов.

Романов отмечает, что часто кандидаты пытаются скрыть информацию о себе, своей недвижимости, доходах и иностранных счетах, а иногда и криминальное прошлое. Как правило их разоблачают избиркомы или юристы соперников, но есть и обратный пример: один из баллотирующихся в другом округе либертарианец. Он честно признается избирателям в погашенной судимости по 228-й статье и открыто говорит об этом на встречах с электоратом.

«Если бы Колмагоров не снялся сам, избирком обратился бы в суд и снял его в пятидневный срок. Он снят с выборов не за наличие судимости, а за то, что попытался ее скрыть», — заметил Романов.

На примере 45-го округа Москвы политологу видно, что «Умное голосование» (УГ) работает на утилизацию протестных голосов.