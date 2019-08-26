Число зрителей «Тавриды — АРТ» превзошло ожидания организаторов

Итоговое число зрителей фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму превысило все ожидания. С 23 по 25 августа зарегистрировались 50 тысяч участников вместо ожидаемых 30 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу проекта «Таврида» Сергея Першина.

«Мы поняли, что запрос на творческий фестиваль есть не только среди молодых деятелей культуры, но и среди туристов и жителей Крыма», — заявил Першин.

Он отметил, что зрители возвращались на фестиваль все три дня. В первый день фестиваль посетило 30 тысяч человек, во второй день — 20 тысяч, а в заключительный — 42 тысячи. Общее число зрителей составило 92 тысячи, отметил глава «Тавриды».

«Таврида-АРТ» стал первым в России фестивалем творческих сообществ. Он проходил с 20 по 26 августа в Капсельской бухте Крымского полуострова, в районе города Судак.