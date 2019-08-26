Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как «умное голосование» Навального стало глупым в 45-м округе Москвы

Как «умное голосование» Навального стало глупым в 45-м округе Москвы

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

 Трамп обсудил с Моди ситуацию вокруг спорного региона Кашмир на полях G7

Трамп обсудил с Моди ситуацию вокруг спорного региона Кашмир на полях G7
Как «умное голосование» Навального стало глупым в 45-м округе Москвы

Как «умное голосование» Навального стало глупым в 45-м округе Москвы

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост

Глава компании «Российские космические системы» покинул пост
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес первой леди Франции

 Трамп обсудил с Моди ситуацию вокруг спорного региона Кашмир на полях G7

Трамп обсудил с Моди ситуацию вокруг спорного региона Кашмир на полях G7
15:49   26 Августа 2019
Россия

Число зрителей «Тавриды — АРТ» превзошло ожидания организаторов

Число зрителей «Тавриды — АРТ» превзошло ожидания организаторов

Итоговое число зрителей фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму превысило все ожидания. С 23 по 25 августа зарегистрировались 50 тысяч участников вместо ожидаемых 30 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу проекта «Таврида» Сергея Першина.

«Мы поняли, что запрос на творческий фестиваль есть не только среди молодых деятелей культуры, но и среди туристов и жителей Крыма», — заявил Першин.

Он отметил, что зрители возвращались на фестиваль все три дня. В первый день фестиваль посетило 30 тысяч человек, во второй день — 20 тысяч, а в заключительный — 42 тысячи. Общее число зрителей составило 92 тысячи, отметил глава «Тавриды».

«Таврида-АРТ» стал первым в России фестивалем творческих сообществ. Он проходил с 20 по 26 августа в Капсельской бухте Крымского полуострова, в районе города Судак.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#крым #таврида #фестиваль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...