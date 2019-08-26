Глава правительства Ингушетии решил покинуть пост

Председатель правительства Республики Ингушетия Зялимхан Евлоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина в комментарии РИА Новости 26 августа.

«Да, он написал заявление [об отставке]», — подтвердил собеседник.

Как сообщил представитель региональных властей, об этом было объявлено на заседании ингушского правительства. Напомним, что Евлоев занял должность в сентябре прошлого года.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии. Среди них: депутат Горсовета Городского округа Назрань Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист «Вымпел-Коммуникаций» Магомед Зурабов и врио главы республики Махмуд-Али Калиматов. Их рассмотрят депутаты Народного собрания, то есть ингушского парламента. Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября.