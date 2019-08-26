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15:40   26 Августа 2019
Россия

Глава правительства Ингушетии решил покинуть пост

Глава правительства Ингушетии решил покинуть пост

Председатель правительства Республики Ингушетия Зялимхан Евлоев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина в комментарии РИА Новости 26 августа.

«Да, он написал заявление [об отставке]», — подтвердил собеседник.

Как сообщил представитель региональных властей, об этом было объявлено на заседании ингушского правительства. Напомним, что Евлоев занял должность в сентябре прошлого года.

Глава правительства Ингушетии решил покинуть пост

Ранее российский президент Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии. Среди них: депутат Горсовета Городского округа Назрань Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист «Вымпел-Коммуникаций» Магомед Зурабов и врио главы республики Махмуд-Али Калиматов. Их рассмотрят депутаты Народного собрания, то есть ингушского парламента. Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября.

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Автор: Анна Манц
#отставка #правительство #ингушетия

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