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15:37   26 Августа 2019
Россия

Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

Глава государства Владимир Путин провел встречу с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Стороны обсудили социально-экономическое положение в регионе. 

В ходе беседы президент обратил внимание на высокий уровень детской смертности в республике. 

«Владимир Владимирович, такое есть. Мы над этим работаем. Это не то, что какие-то показатели слабой медицины. Первая история – это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких», — сказал Хабиров. 

Он заявил, что власти Башкирии фиксируют все показатели рождаемости и смертности. Они говорят о том, что ситуация налаживается.

Президент в свою очередь указал на необходимость помогать женщинам, которые оказались в трудном положении. По его словам, медицина в регионе неплохая и справиться с ситуацией можно.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #путин #башкирия #хабиров #смертность

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