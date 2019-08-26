Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

Глава государства Владимир Путин провел встречу с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Стороны обсудили социально-экономическое положение в регионе.

В ходе беседы президент обратил внимание на высокий уровень детской смертности в республике.

«Владимир Владимирович, такое есть. Мы над этим работаем. Это не то, что какие-то показатели слабой медицины. Первая история – это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких», — сказал Хабиров.

Он заявил, что власти Башкирии фиксируют все показатели рождаемости и смертности. Они говорят о том, что ситуация налаживается.

Президент в свою очередь указал на необходимость помогать женщинам, которые оказались в трудном положении. По его словам, медицина в регионе неплохая и справиться с ситуацией можно.