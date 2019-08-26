Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

 Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями

Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

 Лавров назвал законными действия ВС Сирии в Хан-Шейхуне

Лавров назвал законными действия ВС Сирии в Хан-Шейхуне
Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

 Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями

Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

 Лавров назвал законными действия ВС Сирии в Хан-Шейхуне

Лавров назвал законными действия ВС Сирии в Хан-Шейхуне
15:32   26 Августа 2019
Россия

Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями

Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями

Президент РФ Владимир Путин во время диалога с врио главы Башкирии Радием Хабировым заявил, что продовольственное эмбарго в России — это не санкции для западного бизнеса, а ответные меры России на санкции Запада.

Хабиров доложил Путину во время встречи о появлении в регионе иностранных инвесторов, в частности французское предприятие Savencia будет построено в Башкирии для производства мягких сыров. «Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает», — сказал Хабиров Путину.

«Это не санкции, это ответные меры», — ответил президент, цитирует стенограмма на сайте Кремля.

Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями

24 июня президент РФ продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года. Эмбарго ввели в августе 2014 года после введения странами Запада антироссийских санкций: с продлением эмбарго сохраняется уже на протяжении пяти лет.

К ввозу в Россию запрещена сельскохозяйственная продукция из стран ЕС и Австрии, Албании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, США, Черногории и Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #санкции #эмбарго #политика #новости #общество #башкирия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...