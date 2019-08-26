Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями

Президент РФ Владимир Путин во время диалога с врио главы Башкирии Радием Хабировым заявил, что продовольственное эмбарго в России — это не санкции для западного бизнеса, а ответные меры России на санкции Запада.

Хабиров доложил Путину во время встречи о появлении в регионе иностранных инвесторов, в частности французское предприятие Savencia будет построено в Башкирии для производства мягких сыров. «Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает», — сказал Хабиров Путину.

«Это не санкции, это ответные меры», — ответил президент, цитирует стенограмма на сайте Кремля.

24 июня президент РФ продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года. Эмбарго ввели в августе 2014 года после введения странами Запада антироссийских санкций: с продлением эмбарго сохраняется уже на протяжении пяти лет.

К ввозу в Россию запрещена сельскохозяйственная продукция из стран ЕС и Австрии, Албании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, США, Черногории и Украины.