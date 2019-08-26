Путин предложил на место главы Ингушетии трех кандидатов

Российский президент Владимир Путин предложил Народному собранию Республики Ингушетия три кандидатуры на должность главы региона, сообщили в пресс-службе республиканского парламента 26 августа.

«Депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоева Урусхана Хасановича; старшего территориального специалиста публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Алихановича Зурабова и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшариповича Калиматова», — уточнили в публикации.

В середине лета стало известно, что 8 сентября — в единый день голосования — в республике пройдут выборы главы. Ранее на посту три строка подряд находился Юнус-Юек Евкуров, однако он подал в отставку. Временно исполняющим обязанности назначили Калиматова, который руководил Росприроднадзором Самарской области.