Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

 Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями

Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

 Лавров назвал законными действия ВС Сирии в Хан-Шейхуне

Лавров назвал законными действия ВС Сирии в Хан-Шейхуне
Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

Путин обратил внимание Хабирова на показатели детской смертности в Башкортостане

 Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями

Путин объяснил главе Башкирии, что продэмбарго в РФ не является санкциями
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

 Лавров назвал законными действия ВС Сирии в Хан-Шейхуне

Лавров назвал законными действия ВС Сирии в Хан-Шейхуне
15:22   26 Августа 2019
Россия

Путин предложил на место главы Ингушетии трех кандидатов

Путин предложил на место главы Ингушетии трех кандидатов

Российский президент Владимир Путин предложил Народному собранию Республики Ингушетия три кандидатуры на должность главы региона, сообщили в пресс-службе республиканского парламента 26 августа.

«Депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоева Урусхана Хасановича; старшего территориального специалиста публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Алихановича Зурабова и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшариповича Калиматова», — уточнили в публикации.

В середине лета стало известно, что 8 сентября — в единый день голосования — в республике пройдут выборы главы. Ранее на посту три строка подряд находился Юнус-Юек Евкуров, однако он подал в отставку. Временно исполняющим обязанности назначили Калиматова, который руководил Росприроднадзором Самарской области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #глава #кандидатура #ингушетия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...