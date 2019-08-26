Фестиваль «Таврида-Арт» в Крыму прошел без происшествий

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму прошел без происшествий. Всего фестиваль с 23 по 25 августа посетило 92 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в понедельник, 26 августа.

Полицейские вместе с представителями других правоохранительных структур обеспечивали общественный порядок в полном объеме. Нарушений и происшествий зафиксировано не было.

«Таврида-АРТ» стал первым в России фестивалем творческих сообществ. Он проходил с 20 по 26 августа в Капсельской бухте Крымского полуострова, в районе города Судак.