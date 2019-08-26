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15:41   26 Августа 2019
Россия

Всеми забытая Соболь надеется привлечь внимание москвичей дебатами с Касамарой

Всеми забытая Соболь надеется привлечь внимание москвичей дебатами с Касамарой

Экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь вызвала через соцсети на дебаты проректора Высшей школы экономики и кандидата в МГД Валерию Касамару. Соболь хочет, чтобы именно она, а не столичная мэрия, дала ответы на происходящее в Москве в последнее время. Касамара согласилась пообщаться с юристкой ФБК на радио «Эхо Москвы», чего Соболь не ожидала, пишут Nation news.

Всеми забытая Соболь надеется привлечь внимание москвичей дебатами с Касамарой

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов уверен, что на такие действия Соболь повлиял Навальный, только вышедший из спецприемника и уже не знающий, как рекламировать свою протеже.

Всеми забытая Соболь надеется привлечь внимание москвичей дебатами с Касамарой

При этом сам Навальный ранее предпочитал с дебатов «сливаться»: так, в декабре 2017 года на дебатах с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым блогер отказался обсуждать итоги своей провальной кампании, переложив всю «борьбу» на хомяков-троллей, напомнил Серуканов.

К слову, Касамаре не обязательно было соглашаться на дебаты с Соболь — после отказа в регистрации на выборах в МГД из-за фальшивых подписей она никак не относится к политической жизни Москвы. Однако проректор ВШЭ согласилась на встречу вопреки мифам оппозиции о закрытости и надменности кандидатов мэрии.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #дебаты #мосгордума #соболь

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