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15:27   26 Августа 2019
Россия

Реконструктор посоветовал не приводить ранимых детей на расстрелы, как на Алтае

Реконструктор посоветовал не приводить ранимых детей на расстрелы, как на Алтае

Руководитель центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» Тимур Черепнин, комментируя расстрел предателя во время реконструкции битвы за Днепр в 1943 году, рассказал, что сцены смертной казни не противоречат этике.

«В отрыве от контекста любая вещь может быть признана этичной или не этичной.  — сказал эксперт «Политике Сегодня». —Вопрос, зачем вообще проводить реконструкции и что они должны показать людям. Родители должны понимать, что их дети увидят бой, в котором будут погибать люди. Что будет инсценироваться гибель людей. Любой здравомыслящий родитель должен осознать, на что он ведет своих детей».

Современные военно-исторические фестивали подразумевают всегда два формата: реконструкцию сражения и интерактивные площадки. Во время первых исторические события воссоздаются в полном размере, в то время как площадки лишены сцен жестокости.

«Детям просто рассказывают об истории в спокойной обстановке. Если вы рассчитываете, что зрелище военных сражений может как-то шокировать ваших детей — не приводите их на реконструкцию: приведите их на интерактивную площадку. Как только они будут готовы к более взрослому восприятию — приводите их туда», — считает Черепнин.

В Алтае состоялась реконструкция битвы за Днепр в 1943  году. Участники воссоздали исторические события во второй раз в рамках фестиваля «Днепровский рубеж».

Битву за Днепр воссоздали клубы из разных городов страны. Всего в сражении принимали участие 130 человек, 30 из них были на немецкой стороне. Особое впечатление на зрителей сражения произвела сцена смертной казни одного из «предателей» советской армии. Позже видео с «предателем» попало в сеть, где его активно прокомментировали пользователи Twitter.

 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #история #общество #алтай #днепр

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