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15:07   26 Августа 2019
Россия

Более 300 новых школ и детсадов откроются в Петербурге за пять лет, заявил Беглов

Более 300 новых школ и детсадов откроются в Петербурге за пять лет, заявил Беглов

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о необходимости построить в городе 112 новых школ и 189 детских садов: петербуржцам не хватает места в детских образовательных учреждениях.

Врио губернатора Северной столицы сообщил о перегрузе в школах города, который в некоторых учебных заведениях доходит до 318%. В таких учреждениях обучаются 35-40 детей в одном классе, хотя предусмотрено 25 мест.

«Я хорошо изучил проблемы школ, и их необходимо решать. Одна из них – загруженность образовательных учреждений»,  — цитируют Беглова «Невские Новости».

В ближайшие пять лет в Петербурге планируется построить 301 учреждение для школьников и дошколят. Вместе с постройкой необходимых поликлиник на это уйдет 309 миллиардов рублей из бюджета.

Более 300 новых школ и детсадов откроются в Петербурге за пять лет, заявил Беглов

За прошлый год 83 петербургские школы были отремонтированы, еще 89 стоит в плане на следующий год. Также с 1 сентября учителя в школах Петербурга будут получать доплату в пять тысяч рублей за классное руководство.

Ранее сообщалось о новом уровне прожиточного минимума по Петербургу, установленном указом Беглова: такая мера связана с ростом цен на продукты.

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Автор: Тимофей Булочкин
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