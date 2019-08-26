Российские коллекторы отправили человека к Шварцнеггеру, чтобы взыскать долг

Представитель коллекторской компании Владимир Костяев на пресс-конференции, посвященной иску на 216 миллионов рублей российской студии к Арнольду Шварцнеггеру, Джеки Чану и китайской компании China Film Group, рассказал о попытке взыскать долг за океаном.

«Мы даже выделили сотрудника, чтобы он полетел в Сан-Франциско на встречу с актером, — сказал Костяев. - Его задача в том, чтобы десантироваться, прийти в гости к Шварценеггеру и постараться решить этот вопрос конструктивно, не доводя до судного дня».

Когда настанет судный день у Шварцнеггера и Чана пока неизвестно. Арбитражный суд Москвы , в который подал на актеров и кинокомпанию из Поднебесной конкурсный управляющий «Русской фильм группы», пока не назначил дату первого заседания. Поводом для иска стал российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», который считается продолжением фильма «Вий» и в эпизодах которого снялись Шварцнеггер и Чан.

«Тайна печати дракона» уже вышла в прокат в Китае. В России релиз намечен на середину сентября 2019 года. Фильм запускала «Русская фильм группа» (РФГ), получив часть средств от «Фонда кино», а часть — от инвесторов. Однако в 2017 году компанию признали банкротом, после чего права на продакшн были переданы другому юридическому лицу. По оценкам истцов, они потеряли из-за всех этих проволочек 216 миллионов рублей.

Юрист Максим Доценко, представляющий истцов, подчеркнул, что Шварцнеггер и Чан являются субсидиарными ответчиками, но их хотят привлечь к разрешению ситуации в качестве переговорщиков.