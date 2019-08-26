Путин заявил, что инфляция в РФ приближается к целевому ориентиру

Российский лидер Владимир Путин заявил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому ориентиру, сейчас она составляет около 4,5% в годовом выражении. Такие данные президент привел на совещании по экономическим вопросам в понедельник, 26 августа.

Стенограмма совещания появилась сайте Кремля. На нем обсуждались основные факторы промышленного роста, текущая ситуация в реальном секторе экономики. Глава государства оценил положительную динамику ВВП за первое полугодие и промышленного производства за 7 месяцев.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении», — отметил Путин.

Во встрече поучаствуют глава Минэконмпразвития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно.