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14:56   26 Августа 2019
Россия

Путин заявил, что инфляция в РФ приближается к целевому ориентиру

Путин заявил, что инфляция в РФ приближается к целевому ориентиру

Российский лидер Владимир Путин заявил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому ориентиру, сейчас она составляет около 4,5% в годовом выражении. Такие данные президент привел на совещании по экономическим вопросам в понедельник, 26 августа.

Стенограмма совещания появилась сайте Кремля. На нем обсуждались основные факторы промышленного роста, текущая ситуация в реальном секторе экономики. Глава государства оценил положительную динамику ВВП за первое полугодие и промышленного производства за 7 месяцев.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении», — отметил Путин.

 Во встрече поучаствуют глава Минэконмпразвития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #экономика #инфляция

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