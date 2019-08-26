Напавшему на полицию участнику незаконного митинга в Москве Беглецу продлили арест

Суд продлил арест Даниле Беглецу, которого ранее задержали на незаконном митинге в центре столицы. Молодой человек применил насилие к сотруднику Росгвардии.

Следствие установило, что Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко на несанкционнированной акции протеста применили насилие в отношении некоторых правоохранителей. Обвинения в участии в массовых беспорядках 27 июля было предъявлено 13 провокаторам.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального не были допущены к выборам в Мосгордуму из-за большого количества бракованных подписей. В частности, у экс-кандидата Любови Соболь процент фальсификата составил более 14%. В ее избирательных бюллетенях нашли подписи несуществующий и даже умерших людей.

На незаконном митинге действовали провокаторы и хулиганы. Они провоцировали сотрудников полиции и росгвардейцев. В итоге травмы получили трое полицейских: двое пострадали от распыленного провокаторами газа, а еще один получил повреждение ноги.