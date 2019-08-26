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14:56   26 Августа 2019
Россия

Помощник Горбачева опроверг слухи о его плохом самочувствии

Помощник Горбачева опроверг слухи о его плохом самочувствии

Экс-президент СССР Михаил Горбачев регулярно ходит на работу и проводит деловые встречи, основания говорить о его плохом самочувствии отсутствуют, заявил помощник политика Павел Палашенко. Об этом пишет «360».

Он отметил, что на высказывание главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова уже выходило.

Мы не можем говорить за врачей, но опровергали конкретные сообщения тех, кто не может судить о здоровье Горбачева, так как не врач, сказал Палашенко.

Он также напомнил, что у Гобачева недавно состоялась встреча с министром иностранных дел Мальты и запланировано много других мероприятий, о которых можно узнать на сайте Горбачев-фонда.

Напомним, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов несколько недель назад в эфире украинского телеканала заявил об ухудшении здоровья Горбачева.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #горбачев #общество

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