Политолог Данилин подвел первые итоги анализа неизвестных кандидатов в МГД

Подведены итоги первых дней работы сайта «Кандидат-2019», посвященного кандидатам в депутаты московского парламента: половина из почти 250 кандидатов не рассказывает россиянам о себе в предвыборный этап.

Об этом сообщил создатель проекта, политолог Павел Данилин в Facebook. Он заявил, что среди кандидатов есть «невидимки», не показывающие своих лиц, «непечатные» (без публикации своих программ в открытом доступе) и «призраки», информация о которых давно устарела и не обновляется.

«Кандидаты от «Коммунистов России» Владимир Бадмаев, Иван Остриков и Иван Филатов ведут кампании без соцсетей вообще, причем даже фото их найти не удалось», — рассказывает Данилин в соцсети. Многие из кандидатов не предоставили избирателю своих программ: так выдвигающаяся от «Яблока» Дарья Беседина, подопечная главы партии в СЗАО Москвы Максима Каца, оставила на своем сайте буклет, который нельзя увеличить — Данилин с помощью специальной программы распознавал мелкий нечитаемый шрифт «вручную».

«Вы даже не представляете, сколько пришлось перебивать найденных газет и листовок вручную. Разброс большой, от эсера Жукова, ограничившегося тремя обрезанными скриншотами макетов листовок… до, не поверите, Дарьи Бесединой!», — пишет Данилин.

Проект «Кандидат-2019» создан с целью донести до москвичей всю информацию о выдвиженцах в городской парламент, напоминает Данилин. Он утверждает, что команда сайта занимается поиском информации о кандидатах постоянно. «В силу самых разных причин, даже спустя полтора месяца после окончания регистрации часть кандидатов остается в тени», — отмечает политолог.