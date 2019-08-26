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Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

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14:26   26 Августа 2019
Весь мир

Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

Россия во время председательства в СБ ООН уделит особое внимание Африке

Российская сторона планирует привлечь особое внимание к решению проблем Африканского континента во время председательства в Совбезе ООН в сентябре, заявил глав МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции после переговоров с коллегой из Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту он отметил, что Россия во время председательства в Совбезе ООН этой осенью проведет мероприятие по проблемам содействия африканцам в решении кризисов и других проблем.

Лавров также обратил внимание на необходимость преодоления главного дефекта нынешнего состава СБ ООН - недопредставленности развивающихся стан. Реформа СБ ООН должна преследовать цель повысить представленность Азии, Латинской Америки и Африки, подчеркнул российский министр.

Лавров также отметил, что сотрудничество африканских стран объединением БРИКС является важным направлением современных международных отношений.

Глава МИД Анголы поблагодарил Россию за поддержку и также отметил, что выступает за то, чтобы Африка была более широко представлена в Совбезе.

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Автор: Ольга Шпакова
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