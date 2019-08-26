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14:23   26 Августа 2019
Россия

Беглов назвал важнейшей задачей повышение зарплаты учителям

Беглов назвал важнейшей задачей повышение зарплаты учителям

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в ежегодном заседании педагогического совета. Во время своего выступления он заявил, что важнейшей задачей администрации города является повышение заработной платы учителям. 

«Заработная плата учителей должна расти вместе со средней заработной платой по экономике в городе», - подчеркнул он.

По словам главы города, уже с 1 сентября все классные руководители начнут получать надбавку порядка пяти тысяч рублей из бюджета Северной столицы.

При этом еще недавно школы сами решали, сколько составит надбавка за классное руководство. Зачастую это были несерьезные суммы, которые в целом не отражались на уровне зарплаты учителя, который взял на себя такую ответственность.

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Автор: Виктория Разумовская

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