Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сделать экономическое развитие РФ более устойчивым и динамичным, а также отметил медленный рост реальных доходов населения и улучшение ситуации с инфляцией.

Об этом Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам, уточнив, что за первые полгода ВВП РФ вырос на 0,7%, промышленный рост составил 2,6% за семь месяцев и еще 2% в обрабатывающих отраслях. Глава государства уверен, что экономический рост должен быть более интенсивным.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — цитирует Путина ТАСС.

Отметил президент и положительные моменты: например, постепенное приближение инфляции к целевому оринетиру — сейчас она составляет примерно 4,5% в год.

Ранее Путин выразил недовольство зарплатами работников угледобывающей промышленности: на эту проблему пожаловались президенту профсоюзы. Глава РФ подписал перечень поручений по исправлению ситуации с выплатой разной зарплаты сотрудникам отрасли, выполняющим одну и ту же работу.