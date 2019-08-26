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13:50   26 Августа 2019
Россия

Прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Хомских из-за незаконных акций

Прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Хомских из-за незаконных акций

Прокуратура требует лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских. Они участвовали в несанкционированных акциях в центре Москвы с детьми.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Никулинский столичный суд, куда направили иск прокуратуры. Интересы Хомских представляет правозащитная организация «Апология протеста», сообщает «Царьград». Суд начнет рассматривать иск 2 сентября. Как заявили в правозащитной организации «Апология протеста», иск может быть связан с участием отца семейства в незаконных митингах.

Отмечается, что Петра Хомских сняли на видео и указали в ролике как «охранника Навального». О том, что мужчина ранее охранял Навального сообщил журналист и блогер Олег Лурье. Также Хомских работал на Михаила Касьянова на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году. В прокуратуре считают, что супруги взяли с собой на митинг дочерей, чтобы не попасть под задержание.

Ранее в поле зрения правоохранителей попали москвичи Проказовы, которые участвовали в незаконной акции 27 июля. Они передали своего годовалого ребенка одному из координаторов митинга, чтобы тот прошел через оцепление силовиков.

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Автор: Саида Габиева
#суд #прокуратура #митинг

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