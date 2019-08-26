Навальный продолжает продвигать тактику «за кого угодно, кроме «Единой России»

Проект «Умное голосование», разработанный блогером Алексеем Навальным, создаст хаос в правительстве, если будет реализован. «Федеральное агентство новостей» рассказало об исходе старой тактики Навального в новой обертке.

Напомним, что «Умное голосование», по сути, это старая тактика противостояния партии «Единая Россия» под новым названием. Навальный предлагает выбрать наиболее сильных оппозиционных кандидатов основываясь на данных социальных опросов. Стоит отметить, что в «оппозицию», по мнению блогера, входят все, кроме единороссов.

В проекте не будут представлены предвыборные программы, сильные стороны претендентов, конструктивные предложения и тому подобное. По словам автора, принцип такого голосования построен на простой математике. В общем, проект — это бездумная попытка борьбы с правящей партией. Причем, по статистике, кандидат от «Единой России» получает около 40 процентов поддержки, а остальная распределяется между другими.

Если же пойти по этому пути, то в правительстве будет анархия, ведь стороны попросту не смогут договориться между собой из-за абсолютно противоположных взглядов. Стоит вспомнить и либералов, которые уже сейчас не способны прийти к единому мнению. Все структуры и органы утонут в противостоянии и забудут о населении, так как начнется борьба за власть.

Первые столкновения оппозиции уже появляются в отношении к самому «Умному голосованию». Так, беглый олигарх Михаил Ходорковский, который поддерживал навальнистов, отказался снабжать блогера деньгами. Сигналом для него стали слитые акции в Москве, которые показали неспособность оппозиции к политике.

Депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский и вовсе обвинил Навального в том, что тот пытается пропихнуть во власть людей с судимостью. Здесь же стоит понимать, что проект блогера предусматривает коррупцию, против которой он «борется» через свой ФБК. За хорошие деньги инициатор проекта сможет поставить чью угодно фамилию в список «лучших кандидатов».

Оппозиционер Гарри Каспаров отметил, что сперва Навальный слил московские акции, а сейчас дурит людей «Умным голосованием». Он напомнил, что в 2011 блогер уже действовал по тактике «за кого угодно, кроме «Единой России», но провалился — его просто проигнорировали.

Блогер зарабатывает, пытаясь удержаться в кресле «серого кардинала», управляющего оппозицией. «Зарплата» складывается из пожертвований и вливаний из-за рубежа. Через тот же ФБК уже отмыли как минимум миллиард рублей. Либералы уже продемонстрировали отсутствие единства, плана по управлению страной, но все еще рвутся в верхи. При удачном для Навального сценарии будет полностью разрушена система управления, а в последствии и страна. Такой расклад точно не будет лучшим для населения.