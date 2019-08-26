Путин и Эрдоган на переговорах особое внимание уделят Сирии и Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на предстоящей встрече обсудят операцию в Идлибе, поставку С-400, а также новые контракты. Об этом пишет ФАН.

Песков напомнил, что Москву и Анкару объединяют развитые торгово-экономические отношения, которые отличаются особой близостью в таких областях, как военно-техническое сотрудничество. Реализуются крупные совместные проекты, сделки, в частности, «Турецкий поток».

«Все это, конечно, является очень прочной основой для взаимодействия и в политической области. В этой связи, конечно, будут обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, обращалась ли турецкая сторона по поводу закупки истребителей Су-35 на фоне отказа США поставлять свои самолеты.