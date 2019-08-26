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13:38   26 Августа 2019
Россия

Кремль не считает провокацией призыв Трампа вернуть Россию в G7

Кремль не считает провокацией призыв Трампа вернуть Россию в G7

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают провокацией со стороны американского президента Дональда Трампа его призыв вернуть Россию в G7. Об этом сообщает ФАН в понедельник, 26 августа.

Так он ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле провокацией позицию Трампа по возвращению России провокацией, с учетом противоречивых мнений по этому вопросу среди других лидеров Группы.

«Нет, не считают», — подчеркнул Песков. 

При этом он отметил, что вернуться в G7 По предложению одной страны невозможно, поскольку все решения в «семерке» принимаются консенсусом. Песков в очередной раз напомнил, что для России в возвращение в G7 «не является самоцелью». При этом Москва не отказывалась ни от каких форматов общения, однако навязывать свое участие не собирается.

Напомним, саммиты «Большой семерки» проходят с 1973 года. Россия постоянно участвовала в G7 с 1997 года, преобразовав формат в G8. Однако в 2014 году после воссоединения Крыма вернулся формат «семерки». Запад осудил такой шаг России, мировые лидеры отказались приезжать на G8 в Сочи и собрались без президента РФ Владимира Путина в Брюсселе.

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Автор: Арсений Аскольский
#кремль #g7

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