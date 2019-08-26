Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил журналистам, что во вторник, 27 августа, в Москве состоится встреча лидеров России и Турции. Главной темой мероприятия станет сирийская кампания в Идлибе.
Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
По словам журналистов, президент Турции Тайип Эрдоган во время недавнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что сирийская кампания в Идлибе создает гуманитарный кризис и угрожает национальной безопасности Турции.
Песков, комментируя это, отметил, что Путин с пониманием относится к озабоченности турецких коллег в этой связи. Но при этом озабоченность вызывает активизация действий террористических элементов из Идлиба.
«Именно для обсуждения этой непростой ситуации оба президента и условились провести встречу в Москве, которая будет завтра и о которой я уже вам говорил», — подытожил Песков.