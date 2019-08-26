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13:33   26 Августа 2019
Россия

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил журналистам, что во вторник, 27 августа, в Москве состоится встреча лидеров России и Турции. Главной темой мероприятия станет сирийская кампания в Идлибе.

Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По словам журналистов, президент Турции Тайип Эрдоган во время недавнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что сирийская кампания в Идлибе создает гуманитарный кризис и угрожает национальной безопасности Турции.

Песков, комментируя это, отметил, что Путин с пониманием относится к озабоченности турецких коллег в этой связи. Но при этом озабоченность вызывает активизация действий террористических элементов из Идлиба.

«Именно для обсуждения этой непростой ситуации оба президента и условились провести встречу в Москве, которая будет завтра и о которой я уже вам говорил», — подытожил Песков.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #сирия #песков #эрдоган

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