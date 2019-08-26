Песков заявил, что Россия готовит ответ на испытание США новой крылатой ракеты

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, означает ли участие большого количества разной российской военной техники в учениях под Калининградом частью того симметричного ответа на испытания новых крылатых ракет со стороны США, о котором ранее говорил лидер РФ Владимир Путин.

Песков отметил, что высокая активность Российской армии по проведению учений — это обычная работа. Более детально на этот вопрос могу ответить в Минобороны РФ.

«Нет никаких сомнений, что симметричный ответ будет и что будут приняты все меры по обеспечению безопасности страны», - заявил Песков.

Минобороны уже приступило к выполнению соответствующего поручения президента России, добавил он.