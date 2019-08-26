Кремль обратил внимание на ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле

Администрация президента знакома с ситуацией с массовым увольнением врачей-хирургов из ряда больниц Нижнего Тагила, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Песков отметил, что Кремль обратил внимание на информацию об увольнениях и указал на то, что это вопрос для региональной власти.

Представитель Кремля также подчеркнул, что эту ситуацию взяло на контроль Министерство здравоохранения РФ.

Ранее стало известно, что шесть врачей-хирургов собрались уволиться из Демидовской больницы и ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле из-за высокой нагрузки и низкой заработной платы.

Для того, чтобы разобраться в ситацию, свердловский минздрав создал специальную расширенную комиссию. Проверка показала, что зарплаты начислялись врачам без нарушения законодательства.