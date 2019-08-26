Песков рассказал, что США молчат насчет СНВ-3

Американцы не подают никаких сигналов по поводу мер по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом передает «Федеральное агентство новостей» 26 августа.

«Президент [России Владимир] Путин в ходе последних встреч с [американским главой Дональдом] Трампом говорил, что нужно начать обсуждение, но ни в ту, ни в другую сторону никаких сигналов пока не поступает», — добавил он.

Вместе с тем, он рассказал о, «безусловно, губительных» последствиях для мировой стратегической стабильности в случае непродления СНВ-3 между Россией и Америкой.