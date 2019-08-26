ЦБ ожидает, что нацпроекты ускорят рост экономики в третьем квартале

Увеличение государственных инвестиций и рост российской экономики в третьем квартале текущего года пройдут за счет реализации национальных проектов, уверены в Центральном банке России. Об этом сказано в информационно-аналитическом комментарии «Экономика», опубликованном 26 августа.

В свою очередь, это приведет в повышению темпов прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) до одного процента. Стоит отметить, что во втором квартале показатель в годовом выражении сократился на полпроцента-процент, по оценке регулятора.

«При этом темп прироста ВВП составит 0,8–1,3 процента», — добавили в ЦБ.

Такая разница в сравнении с предыдущим кварталом может быть вызвана компонентами, которые не входят в алгоритм расчета показателя инвестиций в основной капитал, объяснили в документе.

«Именно вложения в эти нефинансовые активы заметно снизились в первом квартале 2019 года», — объяснили авторы комментария.

Во втором квартале уменьшилось сдерживающее влияние данных составляющих. За этот период вливания в основной капитал увеличились на 0,6–0,7 процентов, а рост ВВП достиг 0,9 процентов.