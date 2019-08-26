Путин встретится с врио главы Башкирии Хабировым

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 26 августа, работает в Москве. Глава государства встретится с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, стороны обсудят ситуацию в республике и «сверят часы». Кроме того, Путин планирует провести совещание по экономическим вопросам. Во встрече поучаствуют глава Минэконмпразвития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Андрей Белоусов.

«Эти совещания проводятся для того, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики, какие есть проблемы, драйверы роста и так далее», — объяснил Песков.

Завтра главы государства будет работать в подмосковном Жуковском. Состоится рабочий визит президента Турции Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер посмотрит экспозицию МАКСа в Жуковском, и Путин с ним проведут двусторонние переговоры.