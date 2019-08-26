Лавров назвал законными действия ВС Сирии в Хан-Шейхуне

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ не нарушают никаких договоренностей с Анкарой.

Так министр прокомментировал ситуацию в зоне деэскалации Идлиб и, в частности, в районе Хан-Шейхуна и близлижащих районах. Он добавил, что совместное патрулирование российских и турецких военных в Идлибе организовать пока не получается.

«Мы предложили организовать совместное патрулирование. Пока это сделать не удается», — сказал Лавров.

Напомним, 23 августа Генштаб ВС Сирии объявил об освобождении Хан-Шейхуна и еще ряда населенных пунктов на севере Хамы от боевиков, а также о планах продолжить продвижение войск на север до освобождения всей страны.