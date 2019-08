Путин освободил посла РФ в Британии Яковенко от обязанностей

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко покинул должность, следует из соответствующего указа на официальном портале правовой информации 26 августа. Документ утвердил президент Владимир Путин.

Ранее стало известно, что теперь уже экс-посол завершил работу и вернулся в Россию. Он представлял страну с 2011 года. Советник-посланник Иван Володин стал временным поверенным в делах дипломатического представительства в королевстве.

Humbled and honoured to assume duties of Russia's Chargé d'affaires in the UK. Many many thanks to @Amb_Yakovenko and best wishes for his new endeavours!