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12:52   26 Августа 2019
Россия

Путин освободил посла РФ в Британии Яковенко от обязанностей

Путин освободил посла РФ в Британии Яковенко от обязанностей

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко покинул должность, следует из соответствующего указа на официальном портале правовой информации 26 августа. Документ утвердил президент Владимир Путин.

«Освободить Яковенко Александра Владимировича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — указано в публикации.

Ранее стало известно, что теперь уже экс-посол завершил работу и вернулся в Россию. Он представлял страну с 2011 года. Советник-посланник Иван Володин стал временным поверенным в делах дипломатического представительства в королевстве.

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Автор: Анна Манц
#великобритания #путин #посольство #яковенко

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